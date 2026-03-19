Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям соцподдержку на 18 миллиардов рублей

Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям в 2025 году социальную поддержку на 18 миллиардов рублей. Об этом заявил Генеральный прокурор России Александр Гуцан, передают «Известия» в своем Telegram-канале.

По его словам, за прошедший год прокуроры обеспечили права 620 тысяч российских военных и их семей. Кроме того, он заявил, что прокуроры в режиме 24 на 7 должны реагировать на проблемы бойцов специальной военной операции и пресекать бюррократию в решении их вопросов.

В своей речи Гуцан подчеркнул, что те, кто пытается цинично нажиться на оборонных контрактах, должны нести самую строгую ответственность, независимо от должностей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2025 году прокуроры всех уровней провели большую и результативную работу.

