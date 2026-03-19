FT: Российские корабли с нефтью и газом отправились на Кубу вопреки санкциям США

Российские корабли с нефтью и газом отправились на Кубу, несмотря на давление и санкции США. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

По его данным, поставки происходят на фоне энергетического кризиса на Кубе, о чем свидетельствуют недавний общенациональный блэкаут и несколько месяцев без поставок топлива.

При этом дополнительные поставки сейчас помочь облегчить нехватку ресурсов, которая привела к сбоям в работе больниц, транспорта и повседневной жизни.

Ранее журналисты The New York Times (NYT) писали, что США потребовали от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля уйти в отставку. Официальные лица в Вашингтоне считают, что этот шаг позволит достичь значимого прогресса в переговорном процессе.