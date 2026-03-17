Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:15, 17 марта 2026Мир

США потребовали от президента Кубы уйти в отставку

NYT: США потребовали от президента Кубы Диас-Канеля уйти в отставку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Соединенные Штаты заявили Кубе, что для достижения значимого прогресса в переговорах президент Мигель Диас-Канель должен уйти в отставку. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По словам двух источников, Белый дом пока не настаивает на каких-либо действиях против членов семьи Кастро, которые остаются главными влиятельными фигурами в стране. По мнению некоторых чиновников нынешней администрации, смещение главы островного государства позволило бы осуществить структурные экономические изменения в стране, на которые не согласен Диас-Канель.

Отставка кубинского лидера стала бы для президента США Дональда Трампа символической победой. Поясняется, что это позволило бы ему заявить американской общественности о свержении главы государства, выступавшего против Соединенных Штатов.

Ранее Трамп выразил надежду, что сможет захватить Кубу. Глава Белого дома в ходе общения с журналистами отметил, что «было бы неплохо» взять остров под контроль США. «Это большая честь. Я могу освободить Кубу или захватить ее — думаю, я могу делать все, что захочу», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok