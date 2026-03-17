Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:19, 17 марта 2026Мир

Трамп понадеялся захватить Кубу

Трамп заявил, что ему выпадет честь захватить Кубу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему выпадет честь захватить Кубу. Об этом сообщает Reuters.

Глава Белого дома в ходе общения с журналистами отметил, что «было бы неплохо» взять остров под контроль США. «Это большая честь. Я могу освободить Кубу или захватить ее — думаю, я могу делать все, что захочу», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что США займутся Кубой после завершения атаки на Иран. Он выступил с угрозой в адрес Гаваны и отметил ее сильное желание заключить сделку с Соединенными Штатами. «Куба хочет заключения сделки, и я думаю мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», — сказал он.

До этого Трамп пригрозил «недружественным переворотом» на Кубе. Он обратил внимание, что у страны нет «ни денег, ни нефти» и пообещал жителям острова «новую великую жизнь». По мнению американского лидера, у Гаваны «плохая философия и плохой режим».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok