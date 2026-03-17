Трамп понадеялся захватить Кубу

Трамп заявил, что ему выпадет честь захватить Кубу

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему выпадет честь захватить Кубу. Об этом сообщает Reuters.

Глава Белого дома в ходе общения с журналистами отметил, что «было бы неплохо» взять остров под контроль США. «Это большая честь. Я могу освободить Кубу или захватить ее — думаю, я могу делать все, что захочу», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что США займутся Кубой после завершения атаки на Иран. Он выступил с угрозой в адрес Гаваны и отметил ее сильное желание заключить сделку с Соединенными Штатами. «Куба хочет заключения сделки, и я думаю мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», — сказал он.

До этого Трамп пригрозил «недружественным переворотом» на Кубе. Он обратил внимание, что у страны нет «ни денег, ни нефти» и пообещал жителям острова «новую великую жизнь». По мнению американского лидера, у Гаваны «плохая философия и плохой режим».