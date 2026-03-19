16:11, 19 марта 2026Мир

Шеф Пентагона выступил с жестким заявлением о поставках оружия Украине

Хегсет: США должны использовать свои боеприпасы, а не посылать их Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США должны использовать свои собственные боеприпасы, а не посылать их на Украину. С таким заявлением выступил министр войны США Пит Хегсет во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале Министерства войны США.

По словам Хегсета, США все еще сталкиваются с последствиями политики бывшего президента Джо Байдена, в рамках которой запасы оружия истощались и направлялись не американским вооруженным силам, а Киеву.

«В конечном счете мы считаем, что на данный момент эти боеприпасы лучше использовать в наших собственных интересах», — подчеркнул шеф Пентагона.

Ранее Хегсет заявил, что мир, Ближний Восток и союзники Вашингтона в Европе должны сказать президенту США Дональду Трампу спасибо.

