Хегсет: США должны использовать свои боеприпасы, а не посылать их Украине

США должны использовать свои собственные боеприпасы, а не посылать их на Украину. С таким заявлением выступил министр войны США Пит Хегсет во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале Министерства войны США.

По словам Хегсета, США все еще сталкиваются с последствиями политики бывшего президента Джо Байдена, в рамках которой запасы оружия истощались и направлялись не американским вооруженным силам, а Киеву.

«В конечном счете мы считаем, что на данный момент эти боеприпасы лучше использовать в наших собственных интересах», — подчеркнул шеф Пентагона.

Ранее Хегсет заявил, что мир, Ближний Восток и союзники Вашингтона в Европе должны сказать президенту США Дональду Трампу спасибо.