Шеф Пентагона призвал мир сказать Трампу «спасибо»

Хегсет: Мир, Ближний Восток и союзники США должны сказать Трампу «спасибо»

Мир, Ближний Восток и союзники Вашингтона в Европе должны сказать президенту США Дональду Трампу «спасибо». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале Министерства войны США.

«Весь мир, Ближний Восток, наши неблагодарные союзники в Европе и даже некоторые представители нашей собственной прессы должны сказать президенту Трампу одно: "спасибо"», — отметил шеф Пентагона.

Ранее Трамп заявил, что США готовы уничтожить иранское нефтяное месторождение «Южный Парс», если Тегеран нанесет удар по Катару.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.