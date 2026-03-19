В России отреагировали на идею ослабления связей с Китаем ради сближения с США

Сенатор Басюк раскритиковал идею ослабления связей с Китаем ради сближения с США

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк раскритиковал идею ослабления связей с Китаем ради сближения с США. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Россия открыта к развитию сотрудничества с США, но диалог между странами может строиться лишь на равноправной и взаимовыгодной основе, а идея ослабления связей с Пекином ради сближения с Вашингтоном противоречит этой логике.

Сенатор подчеркнул, что ставка на одну сторону без четких гарантий взаимности и устойчивости сотрудничества несет риски, поэтому Россия выступает за баланс интересов в международной политике.

«Любые попытки выстраивать отношения через односторонние расчеты или скрытые геополитические комбинации не смогут стать прочной основой для долгосрочного взаимодействия», — обозначил Басюк.

Ранее издание Politico заявило, что Китай является одной из причин, по которым президент США Дональд Трамп не отказывается от мирной сделки с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. В частности, в Вашингтоне считают, что, если подтолкнуть Россию к завершению конфликта, вернуть ее в мировую экономику и привлечь американские инвестиции, это может со временем ослабить зависимость страны от Китая и изменить глобальный порядок