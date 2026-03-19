19:28, 19 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о подготовке Армении к войне

Депутат Затулин: Пашинян продолжает запугивать граждан Армении войной
Юлия Сычева (корреспондент)

Премьер-министр республики Никол Пашинян продолжает запугивать граждан Армении тем, что если они не согласятся на все, что он предлагает, то в этом случае неминуема война, жертвы, считает депутат Госдумы Константин Затулин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что оппозиция в Армении готовится начать новую войну, в случае прихода к власти. Он также выразил уверенность в том, что призывы к пересмотру мира пишутся иностранными силами, а внутренняя оппозиция их только зачитывает.

«Он запугал армян и ту часть населения, которая не хочет никаких потрясений. Эта линия Пашиняна и сегодня таким ярким образом проявляется, потому что он сдал национальные интересы Армении и продолжает их сдавать. Другого способа удержаться у власти, кроме как путем поголовного запугивания населения войной с Азербайджаном, осложнениями с Турцией и тому подобным, у него нет», — сказал парламентарий.

По словам Затулина, именно эту стратегию использует Пашинян, чтобы удержаться на выборах 7 июня. Он также напомнил, что война вряд ли произойдет, потому что у Армении в соответствии с договором ОДКБ есть защита прежде всего со стороны России. Именно это и пытается скрыть Пашинян, который сам предал союз и идет по пути соглашательства с теми соседями, которые не скрывают своих захватнических и воинственных намерений, подчеркнул парламентарий.

Ранее в Армении отказались от мира с Азербайджаном по модели «папой клянусь». По словам бывшего президента республики Роберта Кочаряна, соглашение с Баку должно быть основано не на клятве, а на гарантиях безопасности.

