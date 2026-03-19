14:57, 19 марта 2026Бывший СССР

Пашинян заявил о подготовке Армении к войне

Пашинян: В случае прихода к власти оппозиция готовится начать новую войну
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В случае прихода к власти оппозиция в Армении готовится начать новую войну. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Telegram-канал «Кавказское бюро».

«[Представители оппозиции] говорят, что они якобы не против мира, но в случае прихода к власти начнут пересматривать мир. Хочу очень прямо и без сомнений заявить, что это война!» — заявил армянский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что подобные заявления на самом деле написаны иностранными силами, а внутренняя оппозиция их только зачитывает.

Ранее в Армении отказались от мира с Азербайджаном по модели «папой клянусь». По словам бывшего президента республики Роберта Кочаряна, соглашение с Баку должно быть основано не на клятве, а на гарантиях безопасности.

