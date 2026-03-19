15:01, 19 марта 2026Авто

В России собрались ужесточить требования к питбайкам

Марина Аверкина

Фото: BLGKV / Shutterstock / Fotodom

В России разработали ГОСТ для питбайков. Национальный стандарт установит технические нормы, способы испытаний и классификацию техники. После его утверждения все ввозимые мини-байки будут подлежать обязательной сертификации, сообщает Telegram-канал Mash.

Мера направлена на исправление существующей правовой коллизии, позволяющей импортерам оформлять такую технику в качестве спортивного инвентаря. Это давало возможность не платить пошлины и не ставить технику на учет, несмотря на характеристики.

Инициатива комитета Государственной Думы по молодежной политике уже получила одобрение Министерства промышленности и торговли РФ. В ведомстве намерены упорядочить рынок питбайков и создать прозрачные правила для производителей и пользователей. В настоящий момент проект проходит межведомственное согласование.

В документе предусмотрят исключение только для тех водителей, которые имеют при себе справку из спортивной школы или действующее удостоверение категории «А». Сейчас мини-мотоциклы можно приобрести без каких-либо ограничений. Кроме того, Минтрансом сформирован пакет поправок, запрещающих выезд на питбайках на дороги общего пользования. Ограничения могут вступить в силу в начале лета.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал единственный способ остановить «вакханалию» питбайкеров на дороге.

