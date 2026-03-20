Блогер Лебедев призвал россиян жить так, чтобы нечего было скрывать

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал россиянам жизненный совет, связанный с информационной гигиеной. Выпуск обзора новостей, в котором он раскрыл рекомендацию, доступен в соцсети «ВКонтакте».

«Информационная гигиена — это очень сложная вещь. И, конечно, ее надо преподавать на первом курсе. И школьникам надо рассказывать, что все, что вы пишете в интернет, все будет достоянием общественности. За вами следят, смотрят из каждого утюга. Поэтому жить надо так, чтобы тебе нечего было скрывать», — заявил Лебедев.

Он также добавил, что, например, сотрудникам спецслужб нужно особенно внимательно относиться к тому, что они ищут в интернете.

Ранее блогер объяснил склонность россиян ныть и все ругать. Он назвал такое поведение защитным механизмом и уточнил, что с его помощью люди рассчитывают получить какую-либо помощь.