Деми Мур опубликовала новые фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

Актриса Деми Мур поздравила с днем рождения тяжелобольного Брюса Уиллиса

Американская актриса Деми Мур поздравила с днем рождения своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19 марта Уиллису исполнился 71 год. Мур опубликовала новые фотографии звезды «Крепкого орешка», на которых он запечатлен с двухлетней внучкой Луэттой, и сопроводила трогательные снимки строчкой из культовой песни группы The Beatles. «Все, что тебе нужно — это любовь. С днем рождения!» — написала она.

Брюс Уиллис оставил Голливуд весной 2022 года из-за серьезных проблем со здоровьем. Сообщалось, что актер перестал ходить, читать и говорить на фоне прогрессирующей деменции. По словам друзей артиста, он до сих пор не знает о своем диагнозе и просто продолжает жить, получая всю необходимую помощь от близких.