Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:53, 20 марта 2026

Деми Мур опубликовала новые фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

Ольга Коровина

Фото: @demimoore

Американская актриса Деми Мур поздравила с днем рождения своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19 марта Уиллису исполнился 71 год. Мур опубликовала новые фотографии звезды «Крепкого орешка», на которых он запечатлен с двухлетней внучкой Луэттой, и сопроводила трогательные снимки строчкой из культовой песни группы The Beatles. «Все, что тебе нужно — это любовь. С днем рождения!» — написала она.

Брюс Уиллис оставил Голливуд весной 2022 года из-за серьезных проблем со здоровьем. Сообщалось, что актер перестал ходить, читать и говорить на фоне прогрессирующей деменции. По словам друзей артиста, он до сих пор не знает о своем диагнозе и просто продолжает жить, получая всю необходимую помощь от близких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok