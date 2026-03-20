Хозяйку похоронного бюро приговорили к 18 годам тюрьмы за хранение трупов вместо кремации

В США хозяйка похоронного проведет в тюрьме 18 лет за то, что прятала трупы

В США суд приговорил бывшую хозяйку похоронного бюро 18 годам тюремного заключения за то, что она выдавала семьям погибших фальшивый пепел вместо настоящих останков. Об этом сообщает CNN.

Судья признал Кэри Холлфорд виновной в мошенничестве: она и ее экс-супруг Джон Холлфорд брали с родственников умерших деньги за кремацию и захоронения, но вместо этого складировали почти 190 разлагающихся тел в здании морга. Как выяснило следствие, владельцы похоронного бюро Return to Nature прятали останки, чтобы скрыть преступление, а клиентам отдавали урны с цементной смесью, имитирующей прах.

Помимо хранения разлагающихся трупов и обмана клиентов, пара присвоила около 900 тысяч долларов (более 80 миллионов рублей) из государственной программы помощи малому бизнесу во время пандемии. Эти деньги, вместо заявленных нужд похоронного бюро, ушли на покупки в бутиках Gucci и Tiffany, автомобили и даже лазерную коррекцию фигуры.

Сама Холлфорд на суде просила о снисхождении, называя себя «напуганной и отчаявшейся матерью», которая находилась под влиянием мужа. Однако родственники жертв не поверили в историю про домашнее насилие и призвали судью дать преступнице максимальный срок.

Скандал разразился в 2023 году, когда в здании бюро нашли склад разлагающихся тел, которые загораживали проходы. Джона Холлфорда ранее приговорили к 20 годам заключения по федеральному делу и к 40 годам — по обвинениям штата. Кэри также грозит еще один срок — от 25 до 35 лет — по приговору суда штата, который вынесут в апреле.

