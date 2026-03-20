03:02, 20 марта 2026

Хозяйку похоронного бюро приговорили к 18 годам тюрьмы за хранение трупов вместо кремации

В США хозяйка похоронного проведет в тюрьме 18 лет за то, что прятала трупы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alexandre Laprise / Shutterstock / Fotodom

В США суд приговорил бывшую хозяйку похоронного бюро 18 годам тюремного заключения за то, что она выдавала семьям погибших фальшивый пепел вместо настоящих останков. Об этом сообщает CNN.

Судья признал Кэри Холлфорд виновной в мошенничестве: она и ее экс-супруг Джон Холлфорд брали с родственников умерших деньги за кремацию и захоронения, но вместо этого складировали почти 190 разлагающихся тел в здании морга. Как выяснило следствие, владельцы похоронного бюро Return to Nature прятали останки, чтобы скрыть преступление, а клиентам отдавали урны с цементной смесью, имитирующей прах.

Помимо хранения разлагающихся трупов и обмана клиентов, пара присвоила около 900 тысяч долларов (более 80 миллионов рублей) из государственной программы помощи малому бизнесу во время пандемии. Эти деньги, вместо заявленных нужд похоронного бюро, ушли на покупки в бутиках Gucci и Tiffany, автомобили и даже лазерную коррекцию фигуры.

Сама Холлфорд на суде просила о снисхождении, называя себя «напуганной и отчаявшейся матерью», которая находилась под влиянием мужа. Однако родственники жертв не поверили в историю про домашнее насилие и призвали судью дать преступнице максимальный срок.

Материалы по теме:
Богатства безумной вдовы Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Богатства безумной вдовыТаинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
5 сентября 2020
«Я ни на что не надеюсь» Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
«Я ни на что не надеюсь»Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
9 ноября 2021

Скандал разразился в 2023 году, когда в здании бюро нашли склад разлагающихся тел, которые загораживали проходы. Джона Холлфорда ранее приговорили к 20 годам заключения по федеральному делу и к 40 годам — по обвинениям штата. Кэри также грозит еще один срок — от 25 до 35 лет — по приговору суда штата, который вынесут в апреле.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния женщина обнаружила в гробу дяди незнакомца и подала на похоронное бюро в суд. Его сотрудники признали ошибку, только после того как она показала им фотографию дяди.

    Хозяйку похоронного бюро приговорили к 18 годам тюрьмы за хранение трупов вместо кремации

