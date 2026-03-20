Набиуллина оценила масштабы кадрового голода в России

Набиуллина: Острота дефицита работников в России постепенно снижается

В начале этого года тренд охлаждения напряженной ситуации на российском рынке труда, который стал прослеживаться в 2025-м, продолжился. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке заявила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция доступна на сайте ЦБ.

О постепенном изменении кадровой стратегии свидетельствуют в том числе результаты опроса руководителей и топ-менеджеров российских предприятий. Набиуллина отметила, что число компаний, испытывающих кадровый дефицит, в последнее время сократилось до минимума с середины 2023 года. «Острота дефицита кадров постепенно снижается», — констатировала Набиуллина.

На этом фоне планы предприятий по найму новых сотрудников становятся более умеренными, как и темпы индексации зарплат действующих работников. Подобные тренды фиксируются с учетом ослабления кадровой конкуренции между компаниями. В сложившихся реалиях (рост издержек, усиление налогового давления) их руководителям выгоднее делать ставку на опытных сотрудников, чем искать новых и раздувать штат.

Об охлаждении российского рынка труда говорят и другие факторы, включая рост скрытой безработицы, резкое увеличение числа частично занятых граждан и заметное сокращение вакансий при стремительном увеличении количества резюме. В настоящее время преимущество на собеседованиях вновь перешло к работодателям, отмечают эксперты. Такой расклад сил, скорее всего, сохранится как минимум до конца этого года. Согласно прогнозу менеджера по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илоны Платоновой, к концу декабря число доступных предложений о работе на внутреннем рынке упадет на 20 процентов к уровню 2025-го.