Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 20 марта 2026

Названо число выпущенных по России за неделю бомб, ракет и американских снарядов

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю выпустили по России десятки авиабомб, ракеты и американские снаряды. Подробности об отражении атак журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 40 управляемых авиабомб, 12 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, две управляемые ракеты «Нептун» и 2615 беспилотников.

Помимо того, российские войска уничтожили три РСЗО, среди которых были установки HIMARS и MLRS, а также боевую машину РСЗО «Град».

Накануне стало известно, что ВСУ ударили по школе в Брянской области. По словам губернатора российского региона Александра Богомаза, атаке подверглось учебное учреждение в селе Новая Погощь Суземского района.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok