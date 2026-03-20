Минобороны: ВСУ за неделю выпустили по Росси 40 авиабомб и 12 снарядов HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю выпустили по России десятки авиабомб, ракеты и американские снаряды. Подробности об отражении атак журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 40 управляемых авиабомб, 12 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, две управляемые ракеты «Нептун» и 2615 беспилотников.

Помимо того, российские войска уничтожили три РСЗО, среди которых были установки HIMARS и MLRS, а также боевую машину РСЗО «Град».

Накануне стало известно, что ВСУ ударили по школе в Брянской области. По словам губернатора российского региона Александра Богомаза, атаке подверглось учебное учреждение в селе Новая Погощь Суземского района.