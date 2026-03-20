Россиянам назвали среднюю ставку по трехмесячным вкладам

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладам на три месяца достигла 14,03 процента

Средняя ставка по вкладу на три месяца в 20 крупнейших банках России составила 14,03 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил маркетплейс «Финуслуги».

Оказалось, что с момента последнего заседания Банка России ставки по вкладам понизили 16 банков из первой двадцатки. На первых позициях по темпам снижения остаются краткосрочные вклады.

По состоянию на 20 марта средняя ставка по полугодовому вкладу составила 13,68 процента, а по годовому — 12,56 процента. Для полуторагодовых и двухлетних значения составили 11,37 и 11,23 процента соответственно. Средняя ставка по трехлетнему вкладу достигла 10,80 процента.

Ранее сообщалось, что по итогам первой декады марта 2026 года максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках упала до 13,87 процента.

Самым популярным видом вклада у россиян остались банковские депозиты сроком на три месяца.