Экономика
12:51, 20 марта 2026Экономика

Россиянам назвали среднюю ставку по трехмесячным вкладам

«Финуслуги»: Средняя ставка по вкладам на три месяца достигла 14,03 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средняя ставка по вкладу на три месяца в 20 крупнейших банках России составила 14,03 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил маркетплейс «Финуслуги».

Оказалось, что с момента последнего заседания Банка России ставки по вкладам понизили 16 банков из первой двадцатки. На первых позициях по темпам снижения остаются краткосрочные вклады.

По состоянию на 20 марта средняя ставка по полугодовому вкладу составила 13,68 процента, а по годовому — 12,56 процента. Для полуторагодовых и двухлетних значения составили 11,37 и 11,23 процента соответственно. Средняя ставка по трехлетнему вкладу достигла 10,80 процента.

Ранее сообщалось, что по итогам первой декады марта 2026 года максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках упала до 13,87 процента.

Самым популярным видом вклада у россиян остались банковские депозиты сроком на три месяца.

    Последние новости

    «Не сдержал своего слова». На премьера Венгрии обрушились с резкой критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

    Волочкова рассказала о поддержке от уехавшей из России Пугачевой

    В Госдуме объяснили законопроект о защите россиян за границей с помощью армии

    В Crimson Desert заметили толстых котов

    Голикова предупредила об угрозе эпидемии

    Российский турист описал День тишины на Бали словами «ели с телефонными фонариками»

    В России резко подешевели новые отечественные электромобили

    Умерла жена Олега Басилашвили

    Немецкий дипломат сбил курьера в российском городе и скрылся с места ДТП

    Женщина узнала пароль от криптокошелька мужа и похитила биткоины на 15 миллиардов рублей

    Все новости
