Экономика
17:15, 13 марта 2026

Банковские вклады в России стали менее выгодными

ЦБ: Максимальная ставка по рублевым вкладам упала до 13,87 % в начале марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По итогам первой декады марта 2026 года максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках упала до 13,87 процента, заметно отстав от ключевой. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Для сравнения, в конце февраля показатель находился на уровне 14,06 процента годовых. Таким образом, за первые десять дней марта он сократился на 0,19 процентного пункта.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. В статистике не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу и вклады с дополнительными условиями.

О том, что банковские вклады в России в последнее время стали менее выгодными для клиентов, ранее также сообщили аналитики финансового маркетплейса «Финуслуги». По их данным, к 10 марта средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 по объемам капитализации банках упала до 13,99 процента, по полугодовым — до 13,77 процента, по годовым — до 12,7 процента, а по полуторагодовым — до 11,36 процента.

