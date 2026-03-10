Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 10 марта 2026Экономика

Ставки по вкладам в России упали

«Финуслуги»: Средние ставки по вкладам в топ-20 банках России упали ниже 14 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ко вторнику, 10 марта, средние ставки по трехмесячным вкладам в топ-20 по объемам капитализации банков России опустились ниже отметки 14 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

К настоящему времени средние ставки по вкладам в 20 крупнейших российских банках упали до 13,99 процента. В последний раз планка опускалась ниже 14 процентов в декабре 2023 года. Таким образом, к концу первой декады марта показатель просел более чем до двухлетнего минимума, уточнили аналитики.

Средние ставки по более длинным вкладам оказались еще ниже. Так, показатель по полугодовым опустился до 13,77 процента, по годовым — до 12,7 процента, а по полуторагодовым — до 11,36 процента, констатировали эксперты.

Несмотря на это, отмечают в Центробанке, привлекательность банковских вкладов еще долгое время будет оставаться высокой. Востребованность подобного рода финпродуктов начнет заметно падать, когда ключевая ставка окажется однозначной. Согласно прогнозу регулятора, это произойдет не раньше следующего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране БРИКС отказались обрабатывать платежи за российскую нефть

    Трамп объяснил свое недовольство новым лидером Ирана

    В российском городе пожаловались на каток вместо лестниц в отделение общества инвалидов

    Хирурга элитной московской клиники обвинили в сексуальных домогательствах

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Назван возможный сценарий нового конфликта с Израилем после Ирана

    Стало известно о повреждениях объекта ЮНЕСКО в Иране после ударов США и Израиля

    В нескольких регионах России выросла заболеваемость COVID-19

    Пентагон анонсировал самые масштабные удары по Ирану

    Водителей предупредили о весенней опасности на дорогах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok