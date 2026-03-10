Ставки по вкладам в России упали

«Финуслуги»: Средние ставки по вкладам в топ-20 банках России упали ниже 14 %

Ко вторнику, 10 марта, средние ставки по трехмесячным вкладам в топ-20 по объемам капитализации банков России опустились ниже отметки 14 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

К настоящему времени средние ставки по вкладам в 20 крупнейших российских банках упали до 13,99 процента. В последний раз планка опускалась ниже 14 процентов в декабре 2023 года. Таким образом, к концу первой декады марта показатель просел более чем до двухлетнего минимума, уточнили аналитики.

Средние ставки по более длинным вкладам оказались еще ниже. Так, показатель по полугодовым опустился до 13,77 процента, по годовым — до 12,7 процента, а по полуторагодовым — до 11,36 процента, констатировали эксперты.

Несмотря на это, отмечают в Центробанке, привлекательность банковских вкладов еще долгое время будет оставаться высокой. Востребованность подобного рода финпродуктов начнет заметно падать, когда ключевая ставка окажется однозначной. Согласно прогнозу регулятора, это произойдет не раньше следующего года.

