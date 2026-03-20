18:59, 20 марта 2026

В Раде рассказали о «реванше сладкой парочки» Зеленского и Ермака

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Тандем президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы его офиса Андрея Ермака готовит реванш своим врагам. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, недавняя поездка Ермака в зону боевых действий с американским актером Шоном Пенном является сигналом их врагам внутри страны. Этот сигнал, добавляет парламентарий, означает сохранение влияния Ермака и его близость к Зеленскому, только уже без статуса чиновника.

«Такой бенефис означает и то, что сегодня сладкая парочка готовит реванш», — резюмирует Дубинский.

В январе парламентарий писал, что после отставки Андрея Ермака настигнет та же участь, которую он устраивал многим другим. Дубинский уточнил, что он подразумевает тех, кого Ермак «кошмарил обысками и уголовными делами».

    Последние новости

    Умер Чак Норрис. Он был символом крутизны и легендой поп-культуры

    Трамп заявил о возможности завершения конфликта с Ираном «прямо сейчас»

    Отдыхавшего на Бали туриста задержали за прогулку в День тишины

    В России собрались окончательно подвести черту под высокой инфляцией

    Выпуск боеприпасов в России увеличили в 22 раза

    Россиянам раскрыли секрет весеннего равноденствия

    Подозрительных банковских операций в России стало меньше

    «Спартак» оштрафовали по итогам матча с «Зенитом»

    В России отреагировали на обвинения Орбана в адрес Украины

    Трамп объяснил отказ НАТО помочь США

    Все новости
