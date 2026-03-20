В Раде рассказали о «реванше сладкой парочки» Зеленского и Ермака

Дубинский: Сладкая парочка Зеленского и Ермака готовит реванш своим врагам

Тандем президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы его офиса Андрея Ермака готовит реванш своим врагам. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, недавняя поездка Ермака в зону боевых действий с американским актером Шоном Пенном является сигналом их врагам внутри страны. Этот сигнал, добавляет парламентарий, означает сохранение влияния Ермака и его близость к Зеленскому, только уже без статуса чиновника.

«Такой бенефис означает и то, что сегодня сладкая парочка готовит реванш», — резюмирует Дубинский.

В январе парламентарий писал, что после отставки Андрея Ермака настигнет та же участь, которую он устраивал многим другим. Дубинский уточнил, что он подразумевает тех, кого Ермак «кошмарил обысками и уголовными делами».