Куба отказала посольству США

WP: Куба отклонила просьбу посольства США о поставке топлива для генераторов

Правительство Кубы отказало посольству Соединенных Штатов Америки (США) в Гаване в предоставлении дизельного топлива для генераторов на фоне дефицита топлива из-за энергетической блокады острова со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на имеющиеся документы.

«Министерство считает бесстыдным требование дипломатического представительства о предоставлении доступа к товару как привилегии, в которой оно отказывает кубинскому народу», — цитирует кубинское правительство автор статьи.

В материале также добавили, что отказ от предоставления топлива для генераторов может вынудить часть сотрудников американского посольства покинуть Кубу в мае или даже раньше.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) запретило Кубе покупать российскую нефть.