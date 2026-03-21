03:42, 21 марта 2026Мир

Куба отказала посольству США

WP: Куба отклонила просьбу посольства США о поставке топлива для генераторов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Правительство Кубы отказало посольству Соединенных Штатов Америки (США) в Гаване в предоставлении дизельного топлива для генераторов на фоне дефицита топлива из-за энергетической блокады острова со стороны администрации Дональда Трампа. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на имеющиеся документы.

«Министерство считает бесстыдным требование дипломатического представительства о предоставлении доступа к товару как привилегии, в которой оно отказывает кубинскому народу», — цитирует кубинское правительство автор статьи.

В материале также добавили, что отказ от предоставления топлива для генераторов может вынудить часть сотрудников американского посольства покинуть Кубу в мае или даже раньше.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) запретило Кубе покупать российскую нефть.

    Последние новости

    «Что происходит с русским миром?» Толпа напала на прихожан синагоги в центре Москвы. Драку связали с войной в Иране

    Стало известно о нехватке мужчин в Запорожье

    Куба отказала посольству США

    Последствия ударов по базе «Виктория» в Багдаде сняли на видео

    Над российскими городами прогремели мощные взрывы

    Прибавку к пенсии в апреле получат не все россияне

    Названо место встречи делегаций США и Украины

    Франция впервые с начала войны с Ираном пропустила бомбардировщики США

    Россиян предупредили о приближении еще одной эпидемии

    Евродепутат назвал ошибку лидеров ЕС по Ирану

    Все новости
