AntiDiplomatico: Слова Пескова об энергокризисе в ЕС нашли отклик в Европе

Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о позиции Европейского союза (ЕС) по поставкам энергоносителей получило резонанс в Европе. Об этом пишет AntiDiplomatico.

«Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже и так переживающей энергетический кризис», — отмечается в публикации. Речь идет о выступлении Пескова, в котором он раскритиковал позицию ЕС по вопросу намерения вернуться к поставкам российского газа.

Как пишет издание, отказ Европы от российского газа в пользу американского СПГ принес много трудностей. «Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, это означает замкнутый круг», — отмечает AntiDiplomatico.

Ранее AntiDiplomatico заявило, что президент России Владимир Путин оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы. В статье отмечается, что, по мнению ряда украинских обозревателей, ситуация изменилась на фоне трудностей Киева — в частности, проблем с поставками противоракетного вооружения и общей поддержкой. Это ослабляет позиции Украины и косвенно усиливает позиции Москвы.