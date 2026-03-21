09:48, 21 марта 2026Мир

На Западе сделали неожиданное заявление о положении Путина

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы. Об этом пишет западное издание AntiDiplomatico (AD).

В статье отмечается, что, по мнению ряда украинских обозревателей, ситуация изменилась на фоне трудностей Киева — в частности, проблем с поставками противоракетного вооружения и общей поддержкой. Это ослабляет позиции Украины и косвенно усиливает позиции Москвы.

Авторы материала также обращают внимание на экономическую сторону. По их оценке, Россия продолжает зарабатывать значительные средства, в том числе на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. В то же время Европа сталкивается с энергетическими трудностями, что влияет на ее устойчивость и возможности поддержки союзников.

Кроме того, в публикации говорится о снижении внимания к украинскому конфликту на фоне других международных кризисов. В совокупности эти факторы, считают авторы, формируют для России более благоприятную и устойчивую позицию на мировой арене.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал преимущество Путина перед украинским лидером Владимиром Зеленским.

