17:10, 21 марта 2026

Огненный теракт в российском городе попал на видео

МВД: В Воронеже женщина и юноша совершили серию терактов в виде поджогов вышек
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Молодая женщина и юноша совершили серию поджогов вышек сотовой связи в Воронеже, одно из преступлений попало на видео. Запись предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России.

На кадрах видна объятая огнем вышка.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Воронежской области задержали 29-летнюю жительницу Рязанской области и 23-летнего жителя Рамонского района. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 марта они повредили оборудование базовых станций на улице Волкова и проезде Маяковского в Воронеже, а также в селе Ямное. После поджогов подозреваемые скрылись, но их личности были установлены по горячим следам. Задержанных заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Томской области задержали жителя Северска, обвиняемого в совершении 15 поджогов и причинившего ущерб на три миллиона рублей. Он объяснил свои действия любовью к огню и желанием на него смотреть.

    Последние новости

    Огненный теракт в российском городе попал на видео

    Марка машин Jetta опровергла свой уход из России

    Названа причина крупного ДТП с бензовозом в Ростовской области

    ЦСКА прервал серию из четырех подряд поражений в РПЛ

    В офисе Орбана назвали возможную атаку ВСУ на «Турецкий поток» нападением на НАТО

    Удар Ирана по британской базе Диего-Гарсия стал демонстрацией силы

    На Украине сообщили о дефиците гречки

    Советские автомобили стали неожиданным хитом в США

    Россиянам напомнили о лишении свободы за сорванные подснежники

    Голландец описал поездку по зимнику на севере России фразой «это был очень классный опыт»

    Все новости
