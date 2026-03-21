Огненный теракт в российском городе попал на видео

МВД: В Воронеже женщина и юноша совершили серию терактов в виде поджогов вышек

Молодая женщина и юноша совершили серию поджогов вышек сотовой связи в Воронеже, одно из преступлений попало на видео. Запись предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России.

На кадрах видна объятая огнем вышка.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Воронежской области задержали 29-летнюю жительницу Рязанской области и 23-летнего жителя Рамонского района. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»).

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 марта они повредили оборудование базовых станций на улице Волкова и проезде Маяковского в Воронеже, а также в селе Ямное. После поджогов подозреваемые скрылись, но их личности были установлены по горячим следам. Задержанных заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Томской области задержали жителя Северска, обвиняемого в совершении 15 поджогов и причинившего ущерб на три миллиона рублей. Он объяснил свои действия любовью к огню и желанием на него смотреть.