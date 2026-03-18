Силовые структуры
08:13, 18 марта 2026

Россиянин объяснил 15 поджогов желанием смотреть на огонь

Житель Северска поджег 15 квартир из-за любви к огню
Владимир Седов
Владимир Седов
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

В Томской области задержали жителя Северска, обвиняемого совершении 15 поджогов и причинившего ущерб на три миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, сообщения о поджогах жилищ стали поступать в полицию с июля прошлого года. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения удалось вычислить и задержать подозреваемого. От рук пиромана пострадали 15 квартир и одно аварийное нежилое строение. Кроме того, его подозревают в причастности к аналогичным преступлениям в местном садовом товариществе. После задержания подозреваемый объяснил свои действия тем, что он любит огонь и желал на него смотреть.

Ранее в поселке Пионерский и селе Онуфриево подмосковной Истры 15-летний подросток под влиянием неизвестных поджег две автозаправочные станции.

