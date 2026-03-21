Появились подробности об атаке «Лютых» на российский город

Атаковавшие Башкирию дроны запускались из Черниговской и Харьковской областей

Дроны типа «Лютый», атаковавшие Башкирию, были запущены из Черниговской и Харьковской областей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Большая часть украинских беспилотников была сбита на границе с Россией над территориями Белгородской и Курской областей. Тем не менее одному дрону «Лютый» удалось нанести удар по многоквартирному дому в Уфе.

Первые громкие хлопки жители города услышали около 09:20 по местному времени. В результате украинской атаки пострадали два человека. Они являются строителями дома, который был атакован беспилотниками.