09:54, 21 марта 2026Россия

Появились подробности об атаке «Лютых» на российский город

Атаковавшие Башкирию дроны запускались из Черниговской и Харьковской областей
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дроны типа «Лютый», атаковавшие Башкирию, были запущены из Черниговской и Харьковской областей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Большая часть украинских беспилотников была сбита на границе с Россией над территориями Белгородской и Курской областей. Тем не менее одному дрону «Лютый» удалось нанести удар по многоквартирному дому в Уфе.

Первые громкие хлопки жители города услышали около 09:20 по местному времени. В результате украинской атаки пострадали два человека. Они являются строителями дома, который был атакован беспилотниками.

    Последние новости

    На Западе сделали неожиданное заявление о положении Путина

    Раскрыты последствия атак ВСУ по приграничному региону России

    В Подмосковье вернут закрывшиеся 15 лет назад вытрезвители

    Появились подробности об атаке «Лютых» на российский город

    Австралийский пловец побил державшийся 16 лет рекорд

    Новая система связи Бундесвера оказалась опасной для жизни военных

    Стало известно о пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Уфе

    Путин пожелал Ирану преодолеть суровые испытания и подтвердил верную дружбу с Москвой

    Раскрыта новая схема мошенничества через маркетплейсы

    В России нашли альтернативу полной блокировке Telegram

    Все новости
