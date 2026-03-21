Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Уфе

Shot: БПЛА ВСУ типа «Лютый» влетел в строящийся многоквартирный дом в Уфе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Уфу. Telegram-канал Shot публикует кадры взрыва и пожара в строящемся многоквартирном доме, в который влетел вражеский беспилотник.

На видео видно пламя и черные клубы дыма, которые поднимаются от здания вверх в небо.

Как сообщили местные жители, в дом попало несколько украинских БПЛА около 09:20 утра по местному времени, после чего на верхних этажах вспыхнул мощный пожар. В здании обгорел фасад, потрескалась кирпичная кладка и вылетели стекла.

По предварительной информации, пострадавших нет.

По информации Telegram-канала Mash, Украина атаковала город беспилотниками типа «Лютый».

Ранее массированная атака украинских беспилотников была отражена в Ростовской области.

