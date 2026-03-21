В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

Слюсарь: В Ростовской области отразили массированную атаку 90 беспилотников

Массированная атака беспилотников была отражена в Ростовской области в ночь на субботу, 21 марта. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито около 90 БПЛА в девяти муниципалитетах области. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. По словам губернатора, ВСУ атаковали Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 49 беспилотных летательных аппаратов, следовавших к российской столице.

До этого стало известно, что жители Саратова и Энгельса проснулись от мощных взрывов в небе — ПВО сбила более десяти украинских беспилотников. В результате атаки ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура.