07:34, 21 марта 2026

В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

Слюсарь: В Ростовской области отразили массированную атаку 90 беспилотников
Марина Совина
Марина Совина
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Массированная атака беспилотников была отражена в Ростовской области в ночь на субботу, 21 марта. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито около 90 БПЛА в девяти муниципалитетах области. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. По словам губернатора, ВСУ атаковали Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 49 беспилотных летательных аппаратов, следовавших к российской столице.

До этого стало известно, что жители Саратова и Энгельса проснулись от мощных взрывов в небе — ПВО сбила более десяти украинских беспилотников. В результате атаки ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура.

    Последние новости

    В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

    Украинских курьеров поймали на торговле оружием с европейской страной

    Ряду стран предрекли смерть из-за атаки США на Иран

    Грядущий провал Трампа в Иране связали с ошибкой его молодости

    11 российских скалолазов получили нейтральный статус

    Назван виновный в усугублении отношении России и США

    Экс-советник Трампа намекнул на полное снятие санкций с нефтегазовых компаний России

    Средства ПВО сбили более 200 украинских БПЛА

    Раскрыта цель ударов Израиля по Тегерану

    У разбившегося под Москвой частного самолета изъяли «черный ящик»

    Все новости
