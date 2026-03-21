03:29, 21 марта 2026Россия

Над российскими городами прогремели мощные взрывы

Shot: Над Саратовом и Энгельсом прогремело около 20 мощных взрывов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Над Саратовом и Энгельсом прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила уже более десяти украинских беспилотников. По словам местных жителей, всего было слышно уже около 20 громких взрывов. В небе видны яркие вспышки, в некоторых районах слышны сирены тревоги, во дворах домов у автомобилей периодически срабатывает сигнализация, рассказали очевидцы.

В результате атаки ВСУ была повреждена гражданская инфраструктура. Отмечается, что в нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили из артиллерии по жилым домам в поселке Белая Березка Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате атаки повреждения получили семь жилых домов, производственное здание, а также гражданский автомобиль.

