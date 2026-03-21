19:33, 21 марта 2026Мир

Премьер Словакии предположил усталость некоторых политиков от 81 года мира

Антонина Черташ
Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что нашлись те, кто устал от 81 года мира после окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо назвал такую беспечность некоторых политиков большой ошибкой, предупредив, что нынешние локальные конфликты могут создать почву для Третьей мировой. Премьер сослался на слова президента Сербии Александра Вучича, который выразил опасение, что новую мировую войну будет трудно предотвратить, поскольку она, по его мнению, уже началась.

По словам Фицо, если к уже существующим конфликтам — в Иране, Ливане, на Украине — добавится еще и Куба, то все это может создать базу для Третьей мировой войны.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, а 3 января Вашингтон нанес массированный удар по Венесуэле, после чего президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен в Нью-Йорк.

Ранее Фицо заявил, что ЕС, отказываясь от нефти из РФ, рискует остаться с пустыми заправками, поскольку альтернативные маршруты поставок не смогут восполнить образовавшийся дефицит. По его словам, ненависть к России мешает государствам-членам ЕС признать очевидное: нефть из РФ необходима для энергетической стабильности региона.

