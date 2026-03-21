18:34, 21 марта 2026

Премьер Словакии предупредил ЕС о пустых заправках из-за отказа от российской нефти

Антонина Черташ
Фото: Mark Renders / Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с предостережением в адрес Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо заявил, что ЕС, отказываясь от нефти из РФ, рискует остаться с пустыми заправками, поскольку альтернативные маршруты поставок не смогут восполнить образовавшийся дефицит. По его словам, ненависть к России мешает государствам-членам ЕС признать очевидное: нефть из РФ необходима для энергетической стабильности региона.

Премьер подчеркнул, что восстановление работы нефтепровода «Дружба» значительно стабилизировало бы цены и повысило энергетическую безопасность. Однако, отметил Фицо, значительная часть стран Евросоюза после отказа от российской нефти, воспринимает возврат к ее закупкам как «поражение».

Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию 27 января, Братислава считает это политическим шантажом.

Ранее Фицо пригрозил Украине новыми мерами из-за остановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Он напомнил, что Словакия уже остановила поставки аварийной электроэнергии в страну.

