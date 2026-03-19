Фицо: Словакия примет новые меры против Украины

Словакия готова принять новые меры против Украины из-за остановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом предупредил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) по итогам саммита Европейского союза (ЕС).

«Сегодня я подтвердил готовность Словакии принять новые меры против Украины, если ее руководство будет и дальше умышленно экономически вредить Словакии. Как известно, мы уже приняли одну ответную меру и остановили поставки аварийной электроэнергии этой стране», — отметил он.

Политик подчеркнул, что он также отказался поддерживать касающиеся Украины пункты в итоговом документе саммита, так как в нем не было упоминания ситуации с «Дружбой».

Ранее Словакия и Венгрия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро.