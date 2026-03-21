Российский пилот запечатлел редкое природное явление во время полета

Пилот Олег Приходько из Уфы снял северное сияние на рассвете во время рейса

Вице-президент профсоюза летного состава России, действующий пилот Олег Приходько из Уфы запечатлел северное сияние на рассвете во время полета. Кадрами командир воздушного судна поделился с «Лентой.ру».

По словам капитана, во время рейса от Санкт-Петербурга до Томска в течение всех четырех часов пути он наблюдал редкое природное явление.

Фото: Олег Приходько

На фото Приходько снял залитое яркими красками небо и двойной рассвет. При этом пилот с многолетним стажем подчеркнул, что прежде наблюдать подобное ему не приходилось.

«Хотя северное сияние — это не редкость, вместе с рассветом я вижу его впервые. Обычно с началом восхода солнца сияния уже не видно. Причем на одном из снимков можно заметить, что Солнце показывается из-за облаков как сверху, так и снизу», — восторженно рассказал он.

В мае 2025 года сразу два редких природных явления смогли наблюдать жители российского региона. Жители Рязани стали свидетелями несвойственных средней полосе серебристых облаков и полярного сияния.