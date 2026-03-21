Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» ушел из жизни

Американский актер Николас Брендон умер во сне в возрасте 54 лет

Американский актер, звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» (сыграл роль Ксандера Харриса — прим. «Ленты.ру») Николас Брендон ушел из жизни. Трагическую новость сообщила семья актера на его страничке в социальной сети Х.

54-летний Николас Брендон умер во сне от естественных причин.

«Мы с горечью сообщаем о смерти нашего брата и сына Николаса Брендона», — говорится в посте.

Актер родился в 1971 году в Лос-Анджелесе. Помимо серила о вампирах, он известен многим ролями в сериале М«ыслить как преступник», «Секреты на кухне», «Частная практика» и многих других кинопроектах.

Кроме того, в последние годы своей жизни, по словам семьи, Брендон увлекся изобразительным искусством и активно занимался живописью.

Ранее стало известно о смерти легендарного актера и мастера боевых искусств Чака Норриса.