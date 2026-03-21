Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» ушел из жизни

Американский актер, звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» (сыграл роль Ксандера Харриса — прим. «Ленты.ру») Николас Брендон ушел из жизни. Трагическую новость сообщила семья актера на его страничке в социальной сети Х.
54-летний Николас Брендон умер во сне от естественных причин.
«Мы с горечью сообщаем о смерти нашего брата и сына Николаса Брендона», — говорится в посте.
Актер родился в 1971 году в Лос-Анджелесе. Помимо серила о вампирах, он известен многим ролями в сериале М«ыслить как преступник», «Секреты на кухне», «Частная практика» и многих других кинопроектах.
Кроме того, в последние годы своей жизни, по словам семьи, Брендон увлекся изобразительным искусством и активно занимался живописью.
