Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:15, 22 марта 2026Мир

На Западе назвали проводимую по отношению к России политику ЕС абсурдной

Миланов: Отказ ЕС от торговли с РФ обрекает его членов на экономическую смерть
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Отказ Евросоюза от торговли с Россией обрекает его членов на экономическую смерть. В целом политика, которую проводит объединение, абсурдна, считает геополитический аналитик из Болгарии Симеон Миланов. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Народна сила»

«Они твердо намерены обречь нашу родину на экономическую смерть, холод, голод, мороз и нищету. <…> Мы проводим иррациональную и глупую политику, продиктованную геополитически необдуманными авантюрами. Особенно Болгария», — сказал Миланов.

Он подчеркнул, что на самом деле Россия никак не угрожает Болгарии, а навредить стране, не покупая у нее нефть и газ, не получится, так что Запад лишь упускает собственную выгоду, отказываясь от торговли с Москвой. Кроме того, аналитик добавил, что по такой же логике Европа должна отказаться от торговли с США, так как не поддерживает атаки на Иран.

Ранее стало известно, что США потратили более 25 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok