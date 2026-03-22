Миланов: Отказ ЕС от торговли с РФ обрекает его членов на экономическую смерть

Отказ Евросоюза от торговли с Россией обрекает его членов на экономическую смерть. В целом политика, которую проводит объединение, абсурдна, считает геополитический аналитик из Болгарии Симеон Миланов. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Народна сила»

«Они твердо намерены обречь нашу родину на экономическую смерть, холод, голод, мороз и нищету. <…> Мы проводим иррациональную и глупую политику, продиктованную геополитически необдуманными авантюрами. Особенно Болгария», — сказал Миланов.

Он подчеркнул, что на самом деле Россия никак не угрожает Болгарии, а навредить стране, не покупая у нее нефть и газ, не получится, так что Запад лишь упускает собственную выгоду, отказываясь от торговли с Москвой. Кроме того, аналитик добавил, что по такой же логике Европа должна отказаться от торговли с США, так как не поддерживает атаки на Иран.

Ранее стало известно, что США потратили более 25 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана.