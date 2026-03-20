Раскрыта стоимость военной операции США в Иране

Iran War Cost Tracker: Цена атаки США на Иран превысила 25 миллиардов долларов

США потратили более 25 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. Соответствующие данные приводятся на портале Iran War Cost Tracker.

Отмечается, что, согласно докладу Пентагона, представленного Конгрессу, сумма расходов за первые шесть дней конфликта составила 11,3 миллиарда долларов, а каждый последующий день обходился Вашингтону еще в 1 миллиард.

По утверждению портала, атака США на Иран обходится казне в 11,5 тысяч долларов в секунду.

Ранее американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что президент США Дональд Трамп может не получить денег от Конгресса США на продолжение военной операции в Иране.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.