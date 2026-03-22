12:32, 22 марта 2026Мир

Падение американского «Жнеца» показали на видео

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Силы противовоздушной обороны Ирана сбили очередной разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper («Жнец») Военно-воздушных сил (ВВС) США. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видеозаписи, сделанной очевидцами, показан падающий после удара MQ-9. На горящем беспилотнике нет крыла, которое могло быть уничтожено в момент атаки.

MQ-9 совершил первый полет в 2001 году. Максимальная длительность полета аппарата самолетного типа составляет более 20 часов. «Жнец» несет радиолокационную станцию для разведки и прицельный модуль, который позволяет осуществлять целеуказание для боеприпасов с лазерным наведением. MQ-9 может нести высокоточные бомбы и управляемые ракеты класса «воздух — земля» Hellfire.

Ранее в марте издание The Wall Street Journal писало, что защита танкеров, проходящих через Ормузский пролив, может оказаться слишком сложной задачей для Вооруженных сил США. В частности, военным придется патрулировать побережье при помощи MQ-9.

    Последние новости

    Дмитриев сделал заявление о роли России на фоне блокировки Ормузского пролива

    В Польше пассажирский поезд сбил стадо зубров

    Глава UFC оценил решение судей отдать победу россиянину в бою с англичанином

    Самолет вернулся в российский аэропорт из-за проблемы с двигателем

    Россиянка описала Монголию фразой «дает то, чего сейчас почти нигде не купишь»

    Над Тульской областью сбили семь дронов

    В Португалии раскрыли подробности преступлений ВСУ в Курской области

    Падение американского «Жнеца» показали на видео

    Женщина упала с моста на проезжую часть в центре Москвы

    В России мужчина попал под поезд и выжил

    Все новости
