Падение американского «Жнеца» показали на видео

Падение сбитого MQ-9 Reaper ВВС США показали на видео

Силы противовоздушной обороны Ирана сбили очередной разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper («Жнец») Военно-воздушных сил (ВВС) США. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видеозаписи, сделанной очевидцами, показан падающий после удара MQ-9. На горящем беспилотнике нет крыла, которое могло быть уничтожено в момент атаки.

MQ-9 совершил первый полет в 2001 году. Максимальная длительность полета аппарата самолетного типа составляет более 20 часов. «Жнец» несет радиолокационную станцию для разведки и прицельный модуль, который позволяет осуществлять целеуказание для боеприпасов с лазерным наведением. MQ-9 может нести высокоточные бомбы и управляемые ракеты класса «воздух — земля» Hellfire.

Ранее в марте издание The Wall Street Journal писало, что защита танкеров, проходящих через Ормузский пролив, может оказаться слишком сложной задачей для Вооруженных сил США. В частности, военным придется патрулировать побережье при помощи MQ-9.