13:45, 22 марта 2026Мир

WSJ: США и Израиль стараются не допустить вовлечения хуситов в войну с Ираном
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США и Израиль стараются не допустить вовлечения йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) в войну с Ираном. Об этом пишет WSJ.

По данным издания, саудовские чиновники пытаются при помощи дипломатических инструментов удержать хуситов от участия в боевых действиях.

Как утверждают источники портала, в свою очередь, США и Израиль, стараются не допускать провокаций, которые могли бы вовлечь в конфликт хуситов.

Ранее сообщалось, что хуситы рассматривают возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива в случае принятия решения о вступлении в конфликт на стороне Ирана.

