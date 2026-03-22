США заподозрили в намерении забрать нечто «чрезвычайно важное» на Ближнем Востоке

Геворгян заподозрила США в намерении забрать нечто важное на Ближнем Востоке

Переброска десантников США на Ближний Восток может иметь под собой иную задачу, чем проведение наземной операции в Иране. Такое мнение в разговоре с информационной службой «Вести» выразила востоковед Каринэ Геворгян.

Специалист выразила сомнение в том, что у американских военнослужащих получится провести сухопутную операцию на территории государства. Реальной причиной может стать вывоз незарегистрированного оружия, считает она.

«Не знаю конкретно что, но что-то для них чрезвычайно важное они должны забрать. Причем, скорее всего, это может быть и в Бахрейне, Кувейте, то есть где-то близко к Ирану», — заявила Геворгян. Как утверждает эксперт, США опасаются, что то, что они намереваются вывезти, может достаться Тегерану.

Ранее CBS News сообщил, что Пентагон провел детальную подготовку к переброске сухопутных войск Соединенных Штатов в Иран. Однако телеканал не уточнил, было ли окончательное решение принято. Как отмечает СМИ, высокопоставленные командующие направили конкретные запросы по подготовке к такому варианту действий.