В США анонсировали подготовку нового плана по Ирану

CBS News: Пентагон готовит план наземной операции в Иране

Пентагон провел детальную подготовку к переброске сухопутных войск Соединенных Штатов в Иран. Об этом информирует CBS News, ссылаясь на многочисленные источники.

Однако телеканал не сообщает, что окончательное решение было принято. Как подчеркивает СМИ, высокопоставленные командующие направили конкретные запросы по подготовке к такому варианту действий.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп исключил возможность отправки войск в Иран. «Нет, я никуда не собираюсь вводить войска», — сказал он журналистам в Овальном кабинете.

Ранее вице-премьер-министр Бельгии Франк Ванденбрук заявил, что война США против Ирана незаконна и безумна. Ванденбрук также пообещал, что бельгийцы в этой войне участвовать не будут.

17 марта Трамп заявил о скором окончании конфликта в Иране. По его словам, «долго ждать не придется». Он допустил, что боевые действия могут быть завершены уже на этой неделе, но при этом усомнился в том, что это произойдет.