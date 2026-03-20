22:43, 20 марта 2026Мир

В США анонсировали подготовку нового плана по Ирану

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Пентагон провел детальную подготовку к переброске сухопутных войск Соединенных Штатов в Иран. Об этом информирует CBS News, ссылаясь на многочисленные источники.

Однако телеканал не сообщает, что окончательное решение было принято. Как подчеркивает СМИ, высокопоставленные командующие направили конкретные запросы по подготовке к такому варианту действий.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп исключил возможность отправки войск в Иран. «Нет, я никуда не собираюсь вводить войска», — сказал он журналистам в Овальном кабинете.

Ранее вице-премьер-министр Бельгии Франк Ванденбрук заявил, что война США против Ирана незаконна и безумна. Ванденбрук также пообещал, что бельгийцы в этой войне участвовать не будут.

17 марта Трамп заявил о скором окончании конфликта в Иране. По его словам, «долго ждать не придется». Он допустил, что боевые действия могут быть завершены уже на этой неделе, но при этом усомнился в том, что это произойдет.

