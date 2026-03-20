20:14, 20 марта 2026Мир

В Европе назвали незаконной войну США против Ирана

Вице-премьер-министр Бельгии Ванденбрук осудил войну США против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bert Van Den Broucke / Pool / Reuters

Война США против Ирана незаконна и безумна. С таким заявлением выступил вице-премьер-министр Бельгии Франк Ванденбрук, его цитирует РИА Новости.

«Эта война незаконна и безумна. Мы хотим, чтобы она прекратилась. В настоящее время не идет речи о том, чтобы мы предпринимали там военные действия», — осудил американцев политик.

Ванденбрук также пообещал, что бельгийцы в этой войне участвовать не будут.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Украину в том, что она никак не помогла США в войне с Ираном.

