В Европе назвали незаконной войну США против Ирана

Вице-премьер-министр Бельгии Ванденбрук осудил войну США против Ирана

Война США против Ирана незаконна и безумна. С таким заявлением выступил вице-премьер-министр Бельгии Франк Ванденбрук, его цитирует РИА Новости.

«Эта война незаконна и безумна. Мы хотим, чтобы она прекратилась. В настоящее время не идет речи о том, чтобы мы предпринимали там военные действия», — осудил американцев политик.

Ванденбрук также пообещал, что бельгийцы в этой войне участвовать не будут.

Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил Украину в том, что она никак не помогла США в войне с Ираном.