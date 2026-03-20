20:03, 20 марта 2026Мир

Трамп упрекнул Украину в бездействии

MS NOW: Трамп заявил, что Украина никак не помогла США в войне с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина никак не помогла США в войне с Ираном. Об этом в разговоре с журналисткой телеканала MS NOW Стефани Рул рассказал американский лидер Дональд Трамп.

По ее словам, в беседе Трамп подчеркнул, что украинцы «ничего не сделали», а все слова украинского президента Владимира Зеленского о помощи американцам «произносятся исключительно в политических и пиар-целях».

Ранее Зеленский заявил, что у него плохие предчувствия насчет военного конфликта США и Израиля с Ираном. Он отметил, что подобное ощущение появилось у него из-за постоянных сдвигов трехсторонних переговоров по Украине.

