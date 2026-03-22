Блогер из Португалии Куаресма: ВСУ бесчинствовали в Судже благодаря спонсорам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершали военные преступления в Судже Курской области благодаря поддержке спонсоров. Подробности бесчинств в приграничье раскрыл блогер из Португалии Жоау Пальма Куаресма, передает РИА Новости.

Блогер посетил Суджу и показал кадры с улиц разрушенного российского города. Он заявил, что преступления, совершенные против мирных жителей, невозможно оправдать боевыми действиями.

«Я думаю, что они [ВСУ] могли творить такое в гражданских районах только потому, что у них есть прикрытие спонсоров, таких как Европейский союз и Соединенные Штаты, этих стран НАТО», — заключил Куаресма.

Российская армия 13 марта 2025 года освободила Суджу в Курской области — самый крупный населенный пункт, который оказался под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) после прорыва российской границы в августе 2024-го. Оккупация города продолжалась 215 дней.