Данные о запрете туров за границу для россиян оказались недостоверны

14:24, 23 марта 2026

Информация о запрете туров за границу для россиян не нашла подтверждения
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / Fotodom

В соцсетях распространяется информация о том, что в Госдуме предложили запретить туры за границу для россиян. За основу этих данных взято интервью депутата ГД Виталия Милонова для НТВ.

Так, в беседе с журналистом Милонов выступил с инициативой ограничить продажу туристических путевок за рубеж на фоне эскалации международной напряженности. По его словам, российским туркомпаниям следует полностью свернуть реализацию заграничных направлений, предложив гражданам отдых внутри страны. В качестве альтернативы зарубежным пляжам и достопримечательностям он назвал Санкт-Петербург и Выборг.

«Туроператоры, закройте все свои зарубежные поездки! В Россию пусть люди едут. Мы живем в самой красивой стране», — высказался Милонов.

При этом подобная инициатива не вносилась официально на рассмотрение в Госдуму — на официальном сайте ничего не сказано о каких-либо законопроектах, которые бы предусматривали подобные ограничения для россиян. Данное предложение исходило лично от Милонова и было сделано лишь в ходе интервью. Так, на данный момент никто не запрещал россиянам выезд за границу — это всего лишь частное мнение.

Депутат Милонов славится своими громкими высказываниями. Ранее он уже предлагал запретить россиянам ездить в Европу, а особенно в страны НАТО, так как, по его словам, это небезопасно и безнравственно. Однако в тот раз дальше слов дело так же не зашло.

Данные о том, что в Госдуме предложили запретить туры за границу, распространились в российских СМИ. Так, новости с подобными заголовками выпустили «Взгляд», RTVI, информационное агентство «За Новомосковск». При этом такие издания, как Life.ru и KP.RU, использовали более верную формулировку, вынеся в заголовки фамилию конкретного депутата, а не выставив его предложение инициативой Госдумы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

