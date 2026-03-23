Для пенсионеров захотели заблокировать звонки из-за рубежа

Forbes: Россиянам старше 60 могут заблокировать звонки из-за рубежа

В России могут запретить звонки из-за рубежа на стационарные телефоны для пенсионеров (людей старше 60 лет). Предложение о блокировке включено в пакет антимошеннических мер, который готовится ко второму чтению в Госдуме, передает Forbes.

В более ранних версиях документа предлагали полностью отключить звонки из-за границы до тех пор, пока абонент сам не объявит оператору о желании получать их. Кроме того, у россиян моложе появится функция установить такой самозапрет по своему желанию по мобильной или фиксированной телефонии. На звонки из Союзного государства он распространяться не будет.

Несовершеннолетним же предлагают ограничить возможность получения СМС-кодов для подтверждения аутентификации. Такую функцию могут подключить их родители, связавшись с оператором.

Также в законопроекте указано, что соцсети и прочие ресурсы, распространяющие информацию, должны проверять, принадлежил ли номер ребенку, при попытке авторизации.