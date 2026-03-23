Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:22, 23 марта 2026Мир

Экс-советник Трампа раскрыл планы США на «Северные потоки»

Пападопулос: США хотят инвестировать в «Северные потоки»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

США заинтересованы в инвестициях в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Планы Вашингтона в отношении газопроводов раскрыл бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости.

«Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", я думаю, являются крайне важными и очень интересными проектами для потенциальных инвестиций США», — сказал он.

Пападопулос также отметил, что Штаты стремятся к восстановлению отношений с Россией и хотят, чтобы новая глава в двустороннем сотрудничестве длилась как минимум «до конца этого века».

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok