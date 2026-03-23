Экс-советник Трампа раскрыл планы США на «Северные потоки»

Пападопулос: США хотят инвестировать в «Северные потоки»

США заинтересованы в инвестициях в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Планы Вашингтона в отношении газопроводов раскрыл бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости.

«Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", я думаю, являются крайне важными и очень интересными проектами для потенциальных инвестиций США», — сказал он.

Пападопулос также отметил, что Штаты стремятся к восстановлению отношений с Россией и хотят, чтобы новая глава в двустороннем сотрудничестве длилась как минимум «до конца этого века».

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».