Генсек НАТО назвал сумевшего выйти из «тупика» в отношениях с Путиным лидера

07:21, 23 марта 2026

Рютте: Трамп был единственным, кто смог выйти из тупика в отношениях с Путиным
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оказался единственным, кто смог выйти из «тупиковой ситуации» в отношениях с главой России Владимиром Путиным после 2022 года. Об этом высказался генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News.

В ответ на упрек телеведущей в том, что Вашингтон якобы оказывает недостаточное давление на Москву, генсек НАТО заявил, что американскому лидеру «приходится балансировать между множеством разных интересов», и добавил, что «не собирается комментировать каждый аспект происходящего».

Рютте подчеркнул, что усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.

Ранее Рютте попросил президента Трампа отнестись с пониманием к вопросу помощи стран НАТО Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Генсек Североатлантического альянса указал, что 22 государства, включая ряд стран альянса, обсуждают способы обеспечить безопасность судоходства в проливе.

