23:55, 22 марта 2026

Генсек НАТО попросил у Трампа понимания

Генсек НАТО Рютте попросил Трампа понять позицию альянса по Ормузскому проливу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте попросил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отнестись с пониманием к вопросу помощи стран НАТО Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он высказался об этом в интервью телеканалу CBS News.

«Я понимаю разочарованность президента (...), но я также прошу понимания [со стороны Трампа], потому что странам, которые хоть и по веским причинам не были уведомлены о первоначальной атаке [на Иран], нужно подготовиться», — заявил генсек НАТО.

Рютте указал, что 22 государства, включая ряд стран альянса, обсуждают способы обеспечить безопасность судоходства в проливе. Он отметил, что Британия возглавляет эти усилия.

Ранее стало известно, что страны НАТО начали разрабатывать план действий по разблокировке Ормузского пролива. По словам Рютте, группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО, с 19 марта занимается разработкой плана действий на Ближнем Востоке. В работе также участвуют Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ и Бахрейн.

