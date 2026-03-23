04:02, 23 марта 2026

Генсек НАТО раскрыл позицию Зеленского по сделке с Россией

Рютте: Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Igor Jakubowski / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CBS News.

Он рассказал, что провел полуторачасовой разговор с Зеленским в Лондоне. «Он хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесем это до русских, чтобы убедиться, что они готовы играть по правилам», — заявил Рютте.

Он также подчеркнул, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.

Зеленский ранее говорил, что готов к прекращению огня, но только после согласования гарантий безопасности со стороны США и Европы.

