Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:02, 23 марта 2026

Климат на Земле достиг критических показателей

ООН: Колебание климата на Земле достигло критических показателей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Dmitry Gritsenko / Shutterstock / Fotodom

Колебание климата на Земле достигло критических показателей. Планета находится в рекордно разбалансированном состоянии, об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной метеорологической организации ООН.

По данным климатологов, высокая концентрация парниковых газов продолжает нагревать Мировой океан и атмосферу. Эксперты напомнили, что глобальное потепление уже привело к тревожным последствиям, в том числе к рекордному сокращению площади льда в Арктике. В докладе отмечается, что эти изменения будут оказывать пагубное влияние на протяжении сотен или тысяч лет.

В организации также напомнили, что последние 10 лет стали самыми жаркими в истории, а за последние 20 лет океан стал потреблять в 18 раз больше энергии, чем люди. Из-за потепления океана на Земле чаще происходят различные катаклизмы, в том числе засухи, пожары и наводнения.

Ранее стало известно, что уровень океана оказался в среднем на 30 сантиметров выше ожидаемого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с сотней военных упал при взлете

    Валерия поддержала уставшую от сильных женщин Тодоренко

    Брошенная в туалете девушка воссоединилась с родной семьей спустя 28 лет

    Людям с хроническим стрессом посоветовали употреблять перед сном один продукт

    Климат на Земле достиг критических показателей

    Раскрыта причина решения США отложить удары по Ирану

    Названа причина покупки дорогого титанового iPhone

    Названы хитрые трюки для наращивания мышц после 40 лет

    Иран отреагировал на слова Трампа атакой на военные базы США

    Первый случай укуса клеща зарегистрировали в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok