Nature: Реальный уровень моря оказался существенно недооценен

Глобальный уровень моря был существенно недооценен из-за использования неточных моделей. Исследование об этом опубликовано в журнале Nature. Оказалось, что уровень океана в среднем на 30 сантиметров выше прежних оценок. А в некоторых регионах глобального Юга, включая Юго-Восточную Азию и Индо-Тихоокеанский бассейн, расхождение достигает 100–150 сантиметров.

По оценкам ученых, если вода поднимется еще на метр, 37 процентов прибрежных районов окажутся ниже уровня моря. Это напрямую затронет от 77 до 132 миллионов человек. Эксперты назвали выявленное расхождение в расчетах «междисциплинарным слепым пятном». Все это время океанографы и геодезисты используют разные системы измерения, и на стыке дисциплин возникает критическая ошибка.

Как говорил президент Российской академии наук академик Геннадий Красников, в России глобальное потепление происходит вдвое быстрее, чем в мире. Он добавил, что глобальное потепление создает много проблем, в том числе это таяние вечной мерзлоты, ущерб сельскому хозяйству и инвазия — появление на территории растений и животных, не характерных для региона.